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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1/2 гроша 1855 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1/2 гроша 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC129,600

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1/2 гроша
  • Год1855
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/2 гроша 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2986 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1855 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1855 F на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьAU
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1855 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1855 F на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьAU
Цена
******
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Саксен-Кобург-Гота 1/2 гроша 1855 F на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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