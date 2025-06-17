Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1/2 гроша 1855 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,229)
- Вес1,063 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC129,600
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1/2 гроша
- Год1855
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/2 гроша 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2986 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
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