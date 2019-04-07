flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1/6 талера 1855 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1/6 талера 1855 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,521)
  • Вес5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC60,450

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1/6 талера
  • Год1855
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/6 талера 1855 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1246 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 460 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1855 F на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 23 сентября 2023
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата23 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1855 F на аукционе Numimarket - 31 января 2023
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1855 F на аукционе Numimarket - 31 января 2023
ПродавецNumimarket
Дата31 января 2023
СохранностьVF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1855 F на аукционе Grün - 11 мая 2022
ПродавецGrün
Дата11 мая 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1855 F на аукционе Höhn - 14 ноября 2020
ПродавецHöhn
Дата14 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1855 F на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1855 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1855 F на аукционе WAG - 4 декабря 2016
ПродавецWAG
Дата4 декабря 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1855 F на аукционе Gorny & Mosch - 14 октября 2016
ПродавецGorny & Mosch
Дата14 октября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1855 F на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1855 F на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1855 F на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1855 F на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1855 F на аукционе Westfälische - 14 сентября 2011
ПродавецWestfälische
Дата14 сентября 2011
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1855 F на аукционе Künker - 25 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2006
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IIМонеты Саксен-Кобург-Гота 1855 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские серебряные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 1/6 талераНумизматические аукционы