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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1852 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1852 F
Средняя цена250 $
Продажи
036
Аверс
Реверс
1/6 талера 1852 F
Средняя цена190 $
Продажи
017

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1852 F
Средняя цена4 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1852 F
Средняя цена40 $
Продажи
01
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