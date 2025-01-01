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Саксен-Кобург-Гота
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1852
Монеты Саксен-Кобург-Гота 1852 года
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Талер 1852 F
Средняя цена
250 $
Продажи
0
36
1/6 талера 1852 F
Средняя цена
190 $
Продажи
0
17
Медные монеты
2 пфеннига 1852 F
Средняя цена
4 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1852 F
Средняя цена
40 $
Продажи
0
1
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