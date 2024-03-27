Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 пфеннига 1852 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: KM NUMIS
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,7 - 3,5 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC145,500
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал2 пфеннига
- Год1852
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 пфеннига 1852 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 499 проданному на аукционе Attica Auctions за 14 EUR. Торги состоялись 27 марта 2024.
Сохранность
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