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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 пфеннига 1852 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1852 года F - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 2 пфеннига 1852 года F - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: KM NUMIS

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,7 - 3,5 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC145,500

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1852
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 пфеннига 1852 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 499 проданному на аукционе Attica Auctions за 14 EUR. Торги состоялись 27 марта 2024.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1852 F на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1852 F на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1852 F на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1852 F на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK

Где продать?

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