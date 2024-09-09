Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1/6 талера 1852 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,521)
- Вес5,345 гр
- Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC47,550
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1/6 талера
- Год1852
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/6 талера 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 3650 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 500 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2024.
Сохранность
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