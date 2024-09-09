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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1/6 талера 1852 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1852 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1/6 талера 1852 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,521)
  • Вес5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC47,550

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1/6 талера
  • Год1852
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/6 талера 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 3650 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 500 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2024.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Numimarket - 17 июня 2025
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Numimarket - 17 июня 2025
ПродавецNumimarket
Дата17 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Numimarket - 20 января 2025
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Numimarket - 20 января 2025
ПродавецNumimarket
Дата20 января 2025
СохранностьVF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Numimarket - 19 сентября 2024
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Numimarket - 19 сентября 2024
ПродавецNumimarket
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Numimarket - 31 января 2023
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Numimarket - 31 января 2023
ПродавецNumimarket
Дата31 января 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2018
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Höhn - 15 июня 2017
ПродавецHöhn
Дата15 июня 2017
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Sonntag - 1 декабря 2015
ПродавецSonntag
Дата1 декабря 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Westfälische - 25 ноября 2015
ПродавецWestfälische
Дата25 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Höhn - 3 мая 2015
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2015
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1852 F на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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