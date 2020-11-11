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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Талер 1852 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - Талер 1852 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - Талер 1852 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC16,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • НоминалТалер
  • Год1852
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 895 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2900 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе CoinsNB - 17 мая 2025
ПродавецCoinsNB
Дата17 мая 2025
СохранностьAU
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе Leu - 10 декабря 2024
ПродавецLeu
Дата10 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе WCN - 5 сентября 2024
ПродавецWCN
Дата5 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе Busso Peus - 25 апреля 2024
ПродавецBusso Peus
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе Felzmann - 16 ноября 2022
ПродавецFelzmann
Дата16 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе Künker - 11 мая 2022
ПродавецKünker
Дата11 мая 2022
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе WAG - 9 января 2022
ПродавецWAG
Дата9 января 2022
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе Busso Peus - 5 ноября 2020
ПродавецBusso Peus
Дата5 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе Busso Peus - 8 ноября 2019
ПродавецBusso Peus
Дата8 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе SINCONA - 17 мая 2017
ПродавецSINCONA
Дата17 мая 2017
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1852 F на аукционе Reinhard Fischer - 17 марта 2017
ПродавецReinhard Fischer
Дата17 марта 2017
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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