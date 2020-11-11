Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Талер 1852 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,750)
- Вес22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC16,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- НоминалТалер
- Год1852
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 895 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2900 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
Где продать?
Для продажи Талер 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы