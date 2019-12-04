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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 пфенниг 1852 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1852 года F - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1 пфенниг 1852 года F - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,7 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC201,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1852
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1852 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1259 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2019.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1852 F на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьAU
Цена
******
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