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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1855 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 серебряных гроша 1855 A
Средняя цена250 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1855 A
Средняя цена390 $
Продажи
010

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1855 A
Средняя цена120 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1855 A
Средняя цена180 $
Продажи
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