Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
2 серебряных гроша 1855 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес3,118 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC30,750
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXVII
- Номинал2 серебряных гроша
- Год1855
- ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 серебряных гроша 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 1005 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 420 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
Сохранность
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