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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

2 серебряных гроша 1855 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)

Аверс монеты - 2 серебряных гроша 1855 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVIIРеверс монеты - 2 серебряных гроша 1855 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC30,750

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXVII
  • Номинал2 серебряных гроша
  • Год1855
  • ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 серебряных гроша 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 1005 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 420 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1855 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1855 A на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьAU
Цена
370 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1855 A на аукционе WAG - 14 марта 2021
ПродавецWAG
Дата14 марта 2021
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1855 A на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1855 A на аукционе Höhn - 20 января 2019
ПродавецHöhn
Дата20 января 2019
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1855 A на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1855 A на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1855 A на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1855 A на аукционе Höhn - 12 марта 2011
ПродавецHöhn
Дата12 марта 2011
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1855 A на аукционе Höhn - 12 марта 2011
ПродавецHöhn
Дата12 марта 2011
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1855 A на аукционе Künker - 25 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2006
СохранностьPROOF
Цена
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