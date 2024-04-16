Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
3 пфеннига 1855 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,5 - 4,56 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC241,920
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXVII
- Номинал3 пфеннига
- Год1855
- ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 2828 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 260 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS64 BN NGC
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Где продать?
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