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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

3 пфеннига 1855 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1855 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVIIРеверс монеты - 3 пфеннига 1855 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 - 4,56 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC241,920

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXVII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1855
  • ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 2828 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 260 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Dorotheum - 16 мая 2025
ПродавецDorotheum
Дата16 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS64 BN NGC
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Eichsfelder Münzhandel - 21 января 2024
ПродавецEichsfelder Münzhandel
Дата21 января 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Niemczyk - 27 сентября 2021
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Niemczyk - 27 сентября 2021
ПродавецNiemczyk
Дата27 сентября 2021
СохранностьMS63 BN NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Niemczyk - 29 июня 2021
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Niemczyk - 29 июня 2021
ПродавецNiemczyk
Дата29 июня 2021
СохранностьMS63 BN NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Höhn - 3 декабря 2011
ПродавецHöhn
Дата3 декабря 2011
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1855 A на аукционе Höhn - 12 марта 2011
ПродавецHöhn
Дата12 марта 2011
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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