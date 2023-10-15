Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
1 пфенниг 1855 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,5 - 1,52 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC362,160
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXVII
- Номинал1 пфенниг
- Год1855
- ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 1041 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 575 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.
Сохранность
Где продать?
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