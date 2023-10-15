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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

1 пфенниг 1855 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1855 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVIIРеверс монеты - 1 пфенниг 1855 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 - 1,52 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC362,160

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXVII
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1855
  • ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1855 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 1041 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 575 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1855 A на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьPROOF
Цена
605 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1855 A на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1855 A на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1855 A на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1855 A на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1855 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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