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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Медные монеты 1 пфенниг Генриха LXVII - Рейсс-Шлейц

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1 пфенниг 1855-1864

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1855A362,160061858A360,000061862A201,600061864A540,000020
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