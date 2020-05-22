Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
1 пфенниг 1862 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,5 - 1,52 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC201,600
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXVII
- Номинал1 пфенниг
- Год1862
- ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1862 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 1693 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 360 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.
Сохранность
Где продать?
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