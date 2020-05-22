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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

1 пфенниг 1862 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1862 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVIIРеверс монеты - 1 пфенниг 1862 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 - 1,52 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC201,600

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXVII
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1862
  • ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1862 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 1693 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 360 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1862 A на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1862 A на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1862 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1862 A на аукционе Höhn - 23 мая 2020
ПродавецHöhn
Дата23 мая 2020
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1862 A на аукционе Grün - 13 мая 2015
ПродавецGrün
Дата13 мая 2015
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1862 A на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьPROOF
Цена
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