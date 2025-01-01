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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1862 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1862 A
Средняя цена250 $
Продажи
0170

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1862 A
Средняя цена170 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1862 A
Средняя цена170 $
Продажи
06
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