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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Талер 1862 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)

Аверс монеты - Талер 1862 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVIIРеверс монеты - Талер 1862 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC10,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXVII
  • НоминалТалер
  • Год1862
  • ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (170)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Талер 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 3682 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 19 марта 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе Constantin Coins - 23 мая 2025
ПродавецConstantin Coins
Дата23 мая 2025
СохранностьAU
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьXF
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе Stephen Album - 24 марта 2025
ПродавецStephen Album
Дата24 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2025
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе WAG - 1 сентября 2024
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе Hermes Auctions - 27 августа 2024
ПродавецHermes Auctions
Дата27 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе Hermes Auctions - 23 июля 2024
ПродавецHermes Auctions
Дата23 июля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе Höhn - 16 июня 2024
ПродавецHöhn
Дата16 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
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Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе WAG - 16 июня 2024
ПродавецWAG
Дата16 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
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Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе Hermes Auctions - 11 июня 2024
ПродавецHermes Auctions
Дата11 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе Künker - 24 мая 2024
ПродавецKünker
Дата24 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе HIRSCH - 8 мая 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1862 A на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
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