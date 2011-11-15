Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
3 пфеннига 1862 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,5 - 4,56 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC124,800
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXVII
- Номинал3 пфеннига
- Год1862
- ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1862 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 1482 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецKaramitsos
Дата10 сентября 2023
СохранностьMS64 RB NGC
Цена
321 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Где продать?
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