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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

3 пфеннига 1862 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1862 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVIIРеверс монеты - 3 пфеннига 1862 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 - 4,56 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC124,800

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXVII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1862
  • ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1862 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 1482 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Karamitsos - 10 сентября 2023
ПродавецKaramitsos
Дата10 сентября 2023
СохранностьMS64 RB NGC
Цена
321 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Höhn - 23 мая 2020
ПродавецHöhn
Дата23 мая 2020
СохранностьUNC
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Katz - 25 ноября 2018
ПродавецKatz
Дата25 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Grün - 14 ноября 2012
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2012
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Heritage - 26 апреля 2010
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Heritage - 26 апреля 2010
ПродавецHeritage
Дата26 апреля 2010
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1862 A на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьPROOF
Цена
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