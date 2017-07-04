Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
1 пфенниг 1858 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,5 - 1,52 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC360,000
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXVII
- Номинал1 пфенниг
- Год1858
- ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 6661 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 290 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.
Сохранность
Где продать?
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