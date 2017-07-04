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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

1 пфенниг 1858 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1858 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVIIРеверс монеты - 1 пфенниг 1858 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 - 1,52 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC360,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXVII
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1858
  • ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 6661 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 290 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1858 A на аукционе Grün - 11 мая 2022
ПродавецGrün
Дата11 мая 2022
СохранностьUNC
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1858 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1858 A на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1858 A на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1858 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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