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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1858 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1858 A
Средняя цена250 $
Продажи
0136

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1858 A
Средняя цена95 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1858 A
Средняя цена75 $
Продажи
06
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