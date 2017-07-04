Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
3 пфеннига 1858 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,5 - 4,56 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC360,000
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXVII
- Номинал3 пфеннига
- Год1858
- ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 6660 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.
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Где продать?
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