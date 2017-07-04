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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

3 пфеннига 1858 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVIIРеверс монеты - 3 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 - 4,56 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC360,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXVII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1858
  • ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 6660 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1858 A на аукционе Stack's - 23 августа 2023
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1858 A на аукционе Stack's - 23 августа 2023
ПродавецStack's
Дата23 августа 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1858 A на аукционе Inasta - 26 апреля 2023
ПродавецInasta
Дата26 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1858 A на аукционе Aureo & Calicó - 14 декабря 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата14 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1858 A на аукционе Höhn - 20 января 2019
ПродавецHöhn
Дата20 января 2019
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1858 A на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1858 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1858 A на аукционе Künker - 14 марта 2007
ПродавецKünker
Дата14 марта 2007
СохранностьUNC
Цена
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