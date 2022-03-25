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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Талер 1858 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)

Аверс монеты - Талер 1858 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVIIРеверс монеты - Талер 1858 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC10,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXVII
  • НоминалТалер
  • Год1858
  • ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (136)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Талер 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 4241 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе WCN - 29 мая 2025
ПродавецWCN
Дата29 мая 2025
СохранностьXF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе CoinsNB - 17 мая 2025
ПродавецCoinsNB
Дата17 мая 2025
СохранностьAU
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 141 EUR
Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе Russian Heritage - 17 мая 2025
ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьAU55 RNGA
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе WAG - 3 ноября 2024
ПродавецWAG
Дата3 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе WAG - 1 сентября 2024
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе Rhenumis - 16 мая 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе Rare Coins - 23 декабря 2023
ПродавецRare Coins
Дата23 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2023
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе Universum Coins GmbH - 26 октября 2023
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата26 октября 2023
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц Талер 1858 A на аукционе Rare Coins - 1 июля 2023
ПродавецRare Coins
Дата1 июля 2023
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

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