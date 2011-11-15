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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

1 пфенниг 1864 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1864 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVIIРеверс монеты - 1 пфенниг 1864 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 - 1,52 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC540,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXVII
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1864
  • ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 1484 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Wójcicki - 5 октября 2024
ПродавецWójcicki
Дата5 октября 2024
СохранностьVF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Wójcicki - 17 марта 2024
ПродавецWójcicki
Дата17 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Russiancoin - 28 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата28 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Russiancoin - 28 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата28 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Frühwald - 27 сентября 2019
ПродавецFrühwald
Дата27 сентября 2019
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Frühwald - 18 мая 2019
ПродавецFrühwald
Дата18 мая 2019
СохранностьUNC
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Frühwald - 17 июня 2018
ПродавецFrühwald
Дата17 июня 2018
СохранностьUNC
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Frühwald - 3 декабря 2017
ПродавецFrühwald
Дата3 декабря 2017
СохранностьUNC
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Höhn - 27 мая 2017
ПродавецHöhn
Дата27 мая 2017
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Höhn - 27 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Höhn - 13 января 2016
ПродавецHöhn
Дата13 января 2016
СохранностьUNC
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьUNC
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьUNC
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьUNC
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьPROOF
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Höhn - 12 марта 2011
ПродавецHöhn
Дата12 марта 2011
СохранностьUNC
Цена
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