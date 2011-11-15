Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
1 пфенниг 1864 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 1484 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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