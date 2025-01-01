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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1864 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1864 A
Средняя цена100 $
Продажи
016
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1864 A
Средняя цена55 $
Продажи
020
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