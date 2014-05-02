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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

3 пфеннига 1864 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1864 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVIIРеверс монеты - 3 пфеннига 1864 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 - 4,56 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC240,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXVII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1864
  • ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 2400 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 220 EUR. Торги состоялись 2 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе COINSNET - 30 марта 2025
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе COINSNET - 30 марта 2025
ПродавецCOINSNET
Дата30 марта 2025
СохранностьXF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Russiancoin - 19 сентября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата19 сентября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Numismática Leilões - 12 августа 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата12 августа 2024
СохранностьVF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Numismática Leilões - 28 мая 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата28 мая 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Heritage - 10 октября 2019
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Heritage - 10 октября 2019
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2019
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - 16 мая 2018
ПродавецKünker
Дата16 мая 2018
СохранностьPF64 RB PCGS
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - 22 октября 2016
ПродавецHöhn
Дата22 октября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьUNC
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьUNC
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - 3 мая 2014
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2014
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Teutoburger - 24 мая 2013
ПродавецTeutoburger
Дата24 мая 2013
СохранностьPROOF
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Goldberg - 27 мая 2009
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Goldberg - 27 мая 2009
ПродавецGoldberg
Дата27 мая 2009
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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