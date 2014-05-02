Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
3 пфеннига 1864 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,5 - 4,56 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC240,000
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXVII
- Номинал3 пфеннига
- Год1864
- ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 2400 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 220 EUR. Торги состоялись 2 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2019
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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