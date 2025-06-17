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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

1 серебряный грош 1855 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1855 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVIIРеверс монеты - 1 серебряный грош 1855 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр18,4 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC30,900

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXVII
  • Номинал1 серебряный грош
  • Год1855
  • ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 серебряный грош 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 2105 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 900 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
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Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьPROOF
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
933 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1855 A на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Westfälische - 13 сентября 2011
ПродавецWestfälische
Дата13 сентября 2011
СохранностьPROOF
Цена
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Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Gorny & Mosch - 7 марта 2011
ПродавецGorny & Mosch
Дата7 марта 2011
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1855 A на аукционе Künker - 16 марта 2006
ПродавецKünker
Дата16 марта 2006
СохранностьPROOF
Цена
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