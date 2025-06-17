Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
1 серебряный грош 1855 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXVII)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,222)
- Вес2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр18,4 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC30,900
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXVII
- Номинал1 серебряный грош
- Год1855
- ПравительГенрих LXVII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 серебряный грош 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXVII. Рекорд цены принадлежит лоту 2105 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 900 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
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