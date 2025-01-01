flag
Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1850 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 серебряных гроша 1850 A
Средняя цена230 $
Продажи
018
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1850 A
Средняя цена270 $
Продажи
07

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1850 A
Средняя цена250 $
Продажи
023
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1850 A
Средняя цена85 $
Продажи
05
Категория
Год
Поиск