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1850
Монеты Рейсс-Шлейц 1850 года
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Серебряные монеты
2 серебряных гроша 1850 A
Средняя цена
230 $
Продажи
0
18
1 серебряный грош 1850 A
Средняя цена
270 $
Продажи
0
7
Медные монеты
3 пфеннига 1850 A
Средняя цена
250 $
Продажи
0
23
1 пфенниг 1850 A
Средняя цена
85 $
Продажи
0
5
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