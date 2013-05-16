Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
1 пфенниг 1850 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,5 - 1,52 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC362,160
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXII
- Номинал1 пфенниг
- Год1850
- ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1850 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 3244 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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