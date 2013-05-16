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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

1 пфенниг 1850 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1850 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 1 пфенниг 1850 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 - 1,52 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC362,160

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1850
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1850 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 3244 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1850 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1850 A на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1850 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1850 A на аукционе Heritage - 5 июля 2011
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1850 A на аукционе Heritage - 5 июля 2011
ПродавецHeritage
Дата5 июля 2011
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1850 A на аукционе Heritage - 14 марта 2010
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1850 A на аукционе Heritage - 14 марта 2010
ПродавецHeritage
Дата14 марта 2010
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно

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