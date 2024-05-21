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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

3 пфеннига 1850 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1850 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 3 пфеннига 1850 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 - 4,56 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC311,520

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1850
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1850 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
1194 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе CoinsNB - 13 апреля 2024
ПродавецCoinsNB
Дата13 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Gorny & Mosch - 8 ноября 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата8 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Gorny & Mosch - 29 марта 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата29 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе WAG - 6 ноября 2016
ПродавецWAG
Дата6 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе WAG - 5 июня 2016
ПродавецWAG
Дата5 июня 2016
СохранностьPROOF
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Höhn - 13 января 2016
ПродавецHöhn
Дата13 января 2016
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 3 пфеннига 1850 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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