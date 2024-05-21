Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
3 пфеннига 1850 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,5 - 4,56 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC311,520
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXII
- Номинал3 пфеннига
- Год1850
- ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1850 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
12
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