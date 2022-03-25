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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

2 серебряных гроша 1850 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 2 серебряных гроша 1850 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 2 серебряных гроша 1850 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC63,535

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал2 серебряных гроша
  • Год1850
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 серебряных гроша 1850 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 4240 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьXF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Teutoburger - 2 марта 2023
ПродавецTeutoburger
Дата2 марта 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе WAG - 14 февраля 2021
ПродавецWAG
Дата14 февраля 2021
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Höhn - 23 мая 2020
ПродавецHöhn
Дата23 мая 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Künker - 19 марта 2020
ПродавецKünker
Дата19 марта 2020
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Höhn - 20 января 2019
ПродавецHöhn
Дата20 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Westfälische - 24 февраля 2015
ПродавецWestfälische
Дата24 февраля 2015
СохранностьPROOF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Höhn - 14 сентября 2013
ПродавецHöhn
Дата14 сентября 2013
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьPROOF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Höhn - 12 марта 2011
ПродавецHöhn
Дата12 марта 2011
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Gorny & Mosch - 7 марта 2011
ПродавецGorny & Mosch
Дата7 марта 2011
СохранностьAU
Цена
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