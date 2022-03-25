Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
2 серебряных гроша 1850 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес3,118 гр
- Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC63,535
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXII
- Номинал2 серебряных гроша
- Год1850
- ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 серебряных гроша 1850 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 4240 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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