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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Серебряные монеты 2 серебряных гроша Генриха LXII - Рейсс-Шлейц

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2 серебряных гроша 1850

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1850A63,535018
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