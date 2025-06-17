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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

1 серебряный грош 1850 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1850 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 1 серебряный грош 1850 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC62,049

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал1 серебряный грош
  • Год1850
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 серебряный грош 1850 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1261 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 480 EUR. Торги состоялись 12 марта 2011.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1850 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Teutoburger - 5 декабря 2015
ПродавецTeutoburger
Дата5 декабря 2015
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Westfälische - 13 сентября 2011
ПродавецWestfälische
Дата13 сентября 2011
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Höhn - 12 марта 2011
ПродавецHöhn
Дата12 марта 2011
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Gorny & Mosch - 7 марта 2011
ПродавецGorny & Mosch
Дата7 марта 2011
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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