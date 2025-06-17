Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
1 серебряный грош 1850 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,222)
- Вес2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC62,049
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXII
- Номинал1 серебряный грош
- Год1850
- ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 серебряный грош 1850 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1261 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 480 EUR. Торги состоялись 12 марта 2011.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Где продать?
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