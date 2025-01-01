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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Монеты Рейсс-Грейц 1868 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1868 A
Средняя цена410 $
Продажи
1243
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1868 A
Средняя цена110 $
Продажи
021

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1868 A
Средняя цена65 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1868 A
Средняя цена80 $
Продажи
012
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