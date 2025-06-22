Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
Талер 1868 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XXII)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC7,100
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XXII
- НоминалТалер
- Год1868
- ПравительГенрих XXII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (242)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Талер 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха XXII. Рекорд цены принадлежит лоту 31089 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
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