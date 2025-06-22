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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Талер 1868 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XXII)

Аверс монеты - Талер 1868 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXIIРеверс монеты - Талер 1868 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC7,100

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XXII
  • НоминалТалер
  • Год1868
  • ПравительГенрих XXII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (242)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Талер 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха XXII. Рекорд цены принадлежит лоту 31089 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Leu - 2 июня 2025
ПродавецLeu
Дата2 июня 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
669 $
Цена в валюте аукциона 550 CHF
Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьXF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Pesek Auctions - 15 апреля 2025
Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Pesek Auctions - 15 апреля 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата15 апреля 2025
СохранностьSP67 PCGS
Цена
Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе COINSNET - 30 марта 2025
Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе COINSNET - 30 марта 2025
ПродавецCOINSNET
Дата30 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 22 марта 2025
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата22 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Leu - 10 декабря 2024
ПродавецLeu
Дата10 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьMS65 ННР
Цена
Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2024
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе WAG - 1 сентября 2024
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 30 июня 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата30 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Heritage - 23 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата23 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Rhenumis - 16 мая 2024
ПродавецRhenumis
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Где купить?
Рейсс-Грейц Талер 1868 A на аукционе Heritage - 22 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата22 июня 2025
СохранностьMS66 PL PCGS
К аукциону

Где продать?

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