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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1 пфенниг 1868 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XXII)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1868 года A - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXIIРеверс монеты - 1 пфенниг 1868 года A - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 - 1,52 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC360,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XXII
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1868
  • ПравительГенрих XXII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1868 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха XXII. Рекорд цены принадлежит лоту 2069 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 220 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Wójcicki - 7 марта 2025
ПродавецWójcicki
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Möller - 13 июня 2022
ПродавецMöller
Дата13 июня 2022
СохранностьAU
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Höhn - 14 мая 2022
ПродавецHöhn
Дата14 мая 2022
СохранностьPROOF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Grün - 13 мая 2015
ПродавецGrün
Дата13 мая 2015
СохранностьPROOF
Цена
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Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Möller - 7 мая 2013
ПродавецMöller
Дата7 мая 2013
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Heritage - 19 сентября 2003
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1868 A на аукционе Heritage - 19 сентября 2003
ПродавецHeritage
Дата19 сентября 2003
СохранностьPF65 RD PCGS
Цена
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