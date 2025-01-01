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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Медные монеты 1 пфенниг Генриха XXII - Рейсс-Грейц

type-coin
type-coin

1 пфенниг 1864-1868

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1864A360,0000111866A-001868A360,000012
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