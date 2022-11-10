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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1 пфенниг 1864 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XXII)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1864 года A - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXIIРеверс монеты - 1 пфенниг 1864 года A - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 - 1,52 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC360,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XXII
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1864
  • ПравительГенрих XXII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха XXII. Рекорд цены принадлежит лоту 2077 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьPROOF
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Möller - 13 июня 2022
ПродавецMöller
Дата13 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Künker - 16 мая 2018
ПродавецKünker
Дата16 мая 2018
СохранностьPF63 RD PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Gorny & Mosch - 8 марта 2017
ПродавецGorny & Mosch
Дата8 марта 2017
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьPROOF
Цена
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Рейсс-Грейц 1 пфенниг 1864 A на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2012
СохранностьUNC
Цена
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