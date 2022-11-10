Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
1 пфенниг 1864 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XXII)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,5 - 1,52 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC360,000
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XXII
- Номинал1 пфенниг
- Год1864
- ПравительГенрих XXII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха XXII. Рекорд цены принадлежит лоту 2077 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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