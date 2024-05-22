Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
3 пфеннига 1868 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XXII)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,5 - 4,56 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC240,000
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XXII
- Номинал3 пфеннига
- Год1868
- ПравительГенрих XXII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1868 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха XXII. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
Сохранность
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