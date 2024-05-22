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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

3 пфеннига 1868 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XXII)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1868 года A - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXIIРеверс монеты - 3 пфеннига 1868 года A - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXII

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 - 4,56 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC240,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XXII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1868
  • ПравительГенрих XXII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1868 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха XXII. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Höhn - 20 января 2019
ПродавецHöhn
Дата20 января 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Höhn - 27 мая 2017
ПродавецHöhn
Дата27 мая 2017
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1868 A на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьXF
Цена
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