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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Медные монеты 3 пфеннига Генриха XXII - Рейсс-Грейц

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3 пфеннига 1864-1868

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1864A360,0000141868A240,00007
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