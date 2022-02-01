Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
3 пфеннига 1864 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XXII)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,5 - 4,56 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC360,000
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XXII
- Номинал3 пфеннига
- Год1864
- ПравительГенрих XXII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха XXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1599 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
Где продать?
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