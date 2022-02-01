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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

3 пфеннига 1864 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XXII)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1864 года A - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXIIРеверс монеты - 3 пфеннига 1864 года A - цена монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,5 - 4,56 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC360,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XXII
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1864
  • ПравительГенрих XXII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 3 пфеннига 1864 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха XXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1599 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе WAG - 27 августа 2023
ПродавецWAG
Дата27 августа 2023
СохранностьPROOF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе WAG - 27 августа 2023
ПродавецWAG
Дата27 августа 2023
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьPROOF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Möller - 13 июня 2022
ПродавецMöller
Дата13 июня 2022
СохранностьPROOF
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - 20 января 2019
ПродавецHöhn
Дата20 января 2019
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - 27 мая 2017
ПродавецHöhn
Дата27 мая 2017
СохранностьUNC
Цена
Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьPROOF
Цена
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Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - 24 октября 2015
ПродавецHöhn
Дата24 октября 2015
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 3 пфеннига 1864 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьPROOF
Цена
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