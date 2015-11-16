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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

1 серебряный грош 1868 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XXII)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1868 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXIIРеверс монеты - 1 серебряный грош 1868 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXII

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,220)
  • Вес2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC90,000

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XXII
  • Номинал1 серебряный грош
  • Год1868
  • ПравительГенрих XXII (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 серебряный грош 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха XXII. Рекорд цены принадлежит лоту 2081 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.

Сохранность
Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе WAG - 7 ноября 2021
ПродавецWAG
Дата7 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Höhn - 14 ноября 2020
ПродавецHöhn
Дата14 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Höhn - 23 мая 2020
ПродавецHöhn
Дата23 мая 2020
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Höhn - 23 мая 2020
ПродавецHöhn
Дата23 мая 2020
СохранностьAU
Цена
Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе WAG - 4 ноября 2018
ПродавецWAG
Дата4 ноября 2018
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Emporium Hamburg - 26 октября 2018
ПродавецEmporium Hamburg
Дата26 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе WAG - 3 сентября 2017
ПродавецWAG
Дата3 сентября 2017
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьPROOF
Цена
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Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Höhn - 14 сентября 2013
ПродавецHöhn
Дата14 сентября 2013
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 1 серебряный грош 1868 A на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьAU
Цена
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