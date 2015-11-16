Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
1 серебряный грош 1868 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XXII)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,220)
- Вес2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC90,000
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XXII
- Номинал1 серебряный грош
- Год1868
- ПравительГенрих XXII (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 серебряный грош 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха XXII. Рекорд цены принадлежит лоту 2081 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 серебряный грош 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы