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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Серебряные монеты 1 серебряный грош Генриха XXII - Рейсс-Грейц

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1 серебряный грош 1868

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1868A90,000021
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