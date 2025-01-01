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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

Серебряные монеты 2 талера Генриха XX - Рейсс-Грейц

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2 талера 1841-1851

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1841A2,4000641844A2,4001671848A2,4000651851A2,400056
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