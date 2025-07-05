Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
2 талера 1844 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XX)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,119 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,400
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XX
- Номинал2 талера
- Год1844
- ПравительГенрих XX (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1844 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха XX. Рекорд цены принадлежит лоту 3298 проданному на аукционе Auction World за 2800000 JPY. Торги состоялись 17 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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ПродавецAuktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата22 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
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ПродавецAuction World
Дата18 апреля 2021
СохранностьPF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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