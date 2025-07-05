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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

2 талера 1844 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XX)

Аверс монеты - 2 талера 1844 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXРеверс монеты - 2 талера 1844 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XX

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,119 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,400

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XX
  • Номинал2 талера
  • Год1844
  • ПравительГенрих XX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1844 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха XX. Рекорд цены принадлежит лоту 3298 проданному на аукционе Auction World за 2800000 JPY. Торги состоялись 17 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
6561 $
Цена в валюте аукциона 6250 EUR
Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
1289 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Auctiones - 16 июня 2024
ПродавецAuctiones
Дата16 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Heritage - 5 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата5 мая 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Russiancoin - 21 июля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата21 июля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - 22 апреля 2022
ПродавецAuktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата22 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Stack's - 18 августа 2021
Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Stack's - 18 августа 2021
ПродавецStack's
Дата18 августа 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Auction World - 19 июля 2021
ПродавецAuction World
Дата19 июля 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Gorny & Mosch - 20 апреля 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата20 апреля 2021
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Auction World - 18 апреля 2021
ПродавецAuction World
Дата18 апреля 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Auction World - 18 апреля 2021
ПродавецAuction World
Дата18 апреля 2021
СохранностьPF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьPROOF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Numismatica Genevensis - 18 ноября 2019
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата18 ноября 2019
СохранностьMS62 PCGS
Цена
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Где купить?
Рейсс-Грейц 2 талера 1844 A на аукционе Künker - 5 июля 2025
ПродавецKünker
Дата5 июля 2025
СохранностьAU55 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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