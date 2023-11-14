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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

2 талера 1851 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XX)

Аверс монеты - 2 талера 1851 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXРеверс монеты - 2 талера 1851 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XX

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,119 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,400

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XX
  • Номинал2 талера
  • Год1851
  • ПравительГенрих XX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1851 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха XX. Рекорд цены принадлежит лоту 1051 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 11500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьAU
Цена
2075 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Heritage - 4 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата4 февраля 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
1550 $
Цена в валюте аукциона 1550 USD
Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Auction World - 14 июля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Marciniak - 13 июня 2024
Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Marciniak - 13 июня 2024
ПродавецMarciniak
Дата13 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьMS66 PL PCGS
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Teutoburger - 25 мая 2023
ПродавецTeutoburger
Дата25 мая 2023
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе WAG - 14 мая 2023
ПродавецWAG
Дата14 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Höhn - 14 мая 2022
ПродавецHöhn
Дата14 мая 2022
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Auction World - 17 октября 2021
ПродавецAuction World
Дата17 октября 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Nihon - 13 декабря 2020
ПродавецNihon
Дата13 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Rhenumis - 27 ноября 2020
ПродавецRhenumis
Дата27 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Künker - 25 июня 2020
ПродавецKünker
Дата25 июня 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Künker - 19 марта 2020
ПродавецKünker
Дата19 марта 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Grün - 15 мая 2019
ПродавецGrün
Дата15 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Westfälische - 18 сентября 2018
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2018
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1851 A на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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