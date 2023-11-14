Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
2 талера 1851 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XX)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,119 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,400
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XX
- Номинал2 талера
- Год1851
- ПравительГенрих XX (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1851 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха XX. Рекорд цены принадлежит лоту 1051 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 11500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецAuction World
Дата17 октября 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
123
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