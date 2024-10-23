Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
2 талера 1848 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XX)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,119 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,400
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XX
- Номинал2 талера
- Год1848
- ПравительГенрих XX (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха XX. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе MDC Monaco за 7000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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ПродавецAuktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата22 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
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