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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

2 талера 1848 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XX)

Аверс монеты - 2 талера 1848 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXРеверс монеты - 2 талера 1848 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XX

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,119 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,400

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XX
  • Номинал2 талера
  • Год1848
  • ПравительГенрих XX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха XX. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе MDC Monaco за 7000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе Katz - 17 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата17 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
2849 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе Aureo & Calicó - 13 марта 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата13 марта 2025
СохранностьXF
Цена
708 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе Sonntag - 3 июля 2024
ПродавецSonntag
Дата3 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе WAG - 12 ноября 2023
ПродавецWAG
Дата12 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе Auction World - 16 апреля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 апреля 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - 22 апреля 2022
ПродавецAuktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата22 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе Aureo & Calicó - 21 октября 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата21 октября 2021
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе Auction World - 20 января 2020
ПродавецAuction World
Дата20 января 2020
СохранностьMS61 PCGS
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе Höhn - 4 мая 2019
ПродавецHöhn
Дата4 мая 2019
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе Auctiones - 17 декабря 2017
ПродавецAuctiones
Дата17 декабря 2017
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе GINZA - 18 ноября 2017
ПродавецGINZA
Дата18 ноября 2017
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе Möller - 6 ноября 2017
ПродавецMöller
Дата6 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1848 A на аукционе Rauch - 10 ноября 2016
ПродавецRauch
Дата10 ноября 2016
СохранностьVF
Цена
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