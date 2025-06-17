Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868
2 талера 1841 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XX)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,119 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,400
Описание
- СтранаРейсс-Грейц
- ПериодГенрих XX
- Номинал2 талера
- Год1841
- ПравительГенрих XX (Князь Рейсс из Грейц)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха XX. Рекорд цены принадлежит лоту 3997 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4100 EUR. Торги состоялись 24 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Где продать?
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