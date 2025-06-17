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Рейсс-ГрейцПериод:1806-1868 1806-1868

2 талера 1841 года A (Рейсс-Грейц, Генрих XX)

Аверс монеты - 2 талера 1841 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XXРеверс монеты - 2 талера 1841 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Грейц, Генрих XX

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,119 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,400

Описание

  • СтранаРейсс-Грейц
  • ПериодГенрих XX
  • Номинал2 талера
  • Год1841
  • ПравительГенрих XX (Князь Рейсс из Грейц)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха XX. Рекорд цены принадлежит лоту 3997 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4100 EUR. Торги состоялись 24 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе WAG - 6 апреля 2025
ПродавецWAG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
1014 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьAU
Цена
2388 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе Künker - 29 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе Künker - 24 июня 2023
ПродавецKünker
Дата24 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе Künker - 30 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе WAG - 12 июня 2022
ПродавецWAG
Дата12 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе WDA - MiM - 30 декабря 2020
Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе WDA - MiM - 30 декабря 2020
ПродавецWDA - MiM
Дата30 декабря 2020
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе Sedwick - 19 ноября 2020
ПродавецSedwick
Дата19 ноября 2020
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе Katz - 8 ноября 2020
ПродавецKatz
Дата8 ноября 2020
СохранностьНет оценки
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе HIRSCH - 25 сентября 2020
ПродавецHIRSCH
Дата25 сентября 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе Katz - 23 февраля 2020
ПродавецKatz
Дата23 февраля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе Auction World - 20 октября 2019
ПродавецAuction World
Дата20 октября 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Грейц 2 талера 1841 A на аукционе Künker - 13 марта 2019
ПродавецKünker
Дата13 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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