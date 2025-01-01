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РегенсбургПериод:1809-1809 1809-1809

Монеты Регенсбурга 1809 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1809
Средняя цена30000 $
Продажи
03

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1809 B
Средняя цена460 $
Продажи
0129
Аверс
Реверс
Талер 1809 CB
Средняя цена750 $
Продажи
0146
Аверс
Реверс
1 гульден 1809 B
Средняя цена210 $
Продажи
050
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