Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Регенсбург
Период:
1809-1809
1809-1809
Карл Теодор фон Дальберг
1809-1809
Главная
Каталог
Регенсбург
1809
Монеты Регенсбурга 1809 года
Выберите категорию
Все
Все
Золото
Серебро
Золотые монеты
Дукат 1809
Средняя цена
30000 $
Продажи
0
3
Серебряные монеты
Талер 1809 B
Средняя цена
460 $
Продажи
0
129
Талер 1809 CB
Средняя цена
750 $
Продажи
0
146
1 гульден 1809 B
Средняя цена
210 $
Продажи
0
50
Категория
Год
Поиск