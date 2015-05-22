РегенсбургПериод:1809-1809 1809-1809
Талер 1809 года B (Регенсбург, Карл Теодор фон Дальберг)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРегенсбург
- ПериодКарл Теодор фон Дальберг
- НоминалТалер
- Год1809
- ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
- Монетный дворРегенсбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (129)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость регенсбургской монеты Талер 1809 года со знаком B. Это серебряная монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе Hess Divo за 3200 CHF. Торги состоялись 22 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьAU58 RNGA
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 37000 RUB
ПродавецVila Rica Moedas Ltda
Дата14 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
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