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РегенсбургПериод:1809-1809 1809-1809

Талер 1809 года B (Регенсбург, Карл Теодор фон Дальберг)

Аверс монеты - Талер 1809 года B - цена серебряной монеты - Регенсбург, Карл Теодор фон ДальбергРеверс монеты - Талер 1809 года B - цена серебряной монеты - Регенсбург, Карл Теодор фон Дальберг

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРегенсбург
  • ПериодКарл Теодор фон Дальберг
  • НоминалТалер
  • Год1809
  • ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
  • Монетный дворРегенсбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (129)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость регенсбургской монеты Талер 1809 года со знаком B. Это серебряная монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе Hess Divo за 3200 CHF. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Russian Heritage - 17 мая 2025
ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьAU58 RNGA
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 37000 RUB
Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Rauch - 13 декабря 2024
ПродавецRauch
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
398 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2024
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьVF
Цена
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Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
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Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Teutoburger - 25 мая 2023
ПродавецTeutoburger
Дата25 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Grün - 17 мая 2023
ПродавецGrün
Дата17 мая 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
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Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Katz - 6 апреля 2023
ПродавецKatz
Дата6 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
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Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Gorny & Mosch - 22 марта 2023
ПродавецGorny & Mosch
Дата22 марта 2023
СохранностьXF
Цена
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Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Künker - 22 февраля 2023
ПродавецKünker
Дата22 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
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Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Künker - 18 ноября 2022
ПродавецKünker
Дата18 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
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Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Emporium Hamburg - 17 ноября 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата17 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Gorny & Mosch - 12 октября 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 октября 2022
СохранностьVF
Цена
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Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - 14 сентября 2022
ПродавецVila Rica Moedas Ltda
Дата14 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
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Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Leu - 21 августа 2022
ПродавецLeu
Дата21 августа 2022
СохранностьXF
Цена
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Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Rhenumis - 21 мая 2022
ПродавецRhenumis
Дата21 мая 2022
СохранностьVF
Цена
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Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Auction World - 17 апреля 2022
ПродавецAuction World
Дата17 апреля 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Регенсбург Талер 1809 B на аукционе Künker - 1 декабря 2021
ПродавецKünker
Дата1 декабря 2021
СохранностьAU
Цена
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