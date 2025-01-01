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Талер
Серебряные монеты Талер Карла Теодора фон Дальберга - Регенсбург
Талер 1809
Год
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Продажи
1809
B
0
129
Талер 1809
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1809
CB
0
146
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