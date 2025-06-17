РегенсбургПериод:1809-1809 1809-1809
Талер 1809 года CB (Регенсбург, Карл Теодор фон Дальберг)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРегенсбург
- ПериодКарл Теодор фон Дальберг
- НоминалТалер
- Год1809
- ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
- Монетный дворРегенсбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (146)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость регенсбургской монеты Талер 1809 года со знаком CB. Это серебряная монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 4944 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 9 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецPegasus Auctions
Дата8 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
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ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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