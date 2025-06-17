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РегенсбургПериод:1809-1809 1809-1809

Талер 1809 года CB (Регенсбург, Карл Теодор фон Дальберг)

Аверс монеты - Талер 1809 года CB - цена серебряной монеты - Регенсбург, Карл Теодор фон ДальбергРеверс монеты - Талер 1809 года CB - цена серебряной монеты - Регенсбург, Карл Теодор фон Дальберг

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРегенсбург
  • ПериодКарл Теодор фон Дальберг
  • НоминалТалер
  • Год1809
  • ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
  • Монетный дворРегенсбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (146)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость регенсбургской монеты Талер 1809 года со знаком CB. Это серебряная монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 4944 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 9 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьVF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Audap & Associés - 14 мая 2025
ПродавецAudap & Associés
Дата14 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
387 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Katz - 17 апреля 2025
ПродавецKatz
Дата17 апреля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьXF
Цена
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Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
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Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Pegasus Auctions - 8 декабря 2024
ПродавецPegasus Auctions
Дата8 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьAU
Цена
Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Künker - 20 марта 2024
ПродавецKünker
Дата20 марта 2024
СохранностьAU
Цена
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Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Katz - 14 января 2024
ПродавецKatz
Дата14 января 2024
СохранностьAU
Цена
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Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
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Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Dorotheum - 17 ноября 2023
ПродавецDorotheum
Дата17 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
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Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Künker - 24 июня 2023
ПродавецKünker
Дата24 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Busso Peus - 28 апреля 2023
ПродавецBusso Peus
Дата28 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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Регенсбург Талер 1809 CB на аукционе Künker - 18 ноября 2022
ПродавецKünker
Дата18 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Где продать?

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