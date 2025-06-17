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РегенсбургПериод:1809-1809 1809-1809

1 гульден 1809 года B (Регенсбург, Карл Теодор фон Дальберг)

Аверс монеты - 1 гульден 1809 года B - цена серебряной монеты - Регенсбург, Карл Теодор фон ДальбергРеверс монеты - 1 гульден 1809 года B - цена серебряной монеты - Регенсбург, Карл Теодор фон Дальберг

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРегенсбург
  • ПериодКарл Теодор фон Дальберг
  • Номинал1 гульден
  • Год1809
  • Монетный дворРегенсбург
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость регенсбургской монеты 1 гульден 1809 года со знаком B. Это серебряная монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 1495 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 900 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьVF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
1024 $
Цена в валюте аукциона 900 CHF
Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Rhenumis - 14 ноября 2023
ПродавецRhenumis
Дата14 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Teutoburger - 2 марта 2023
ПродавецTeutoburger
Дата2 марта 2023
СохранностьAU
Цена
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Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2022
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2022
СохранностьAU
Цена
Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Rhenumis - 21 мая 2022
ПродавецRhenumis
Дата21 мая 2022
СохранностьVF
Цена
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Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Gorny & Mosch - 29 марта 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата29 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Dorotheum - 26 ноября 2021
ПродавецDorotheum
Дата26 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе cgb.fr - 26 октября 2021
Продавецcgb.fr
Дата26 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Via - 26 марта 2021
ПродавецVia
Дата26 марта 2021
СохранностьAU
Цена
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Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Stack's - 25 февраля 2021
Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Stack's - 25 февраля 2021
ПродавецStack's
Дата25 февраля 2021
СохранностьAU55 PCGS
Цена
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Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Florange - 15 января 2021
ПродавецFlorange
Дата15 января 2021
СохранностьXF
Цена
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Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Wormser Auktionshaus - 3 декабря 2020
ПродавецWormser Auktionshaus
Дата3 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
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Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Emporium Hamburg - 13 ноября 2020
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе HIRSCH - 25 сентября 2020
ПродавецHIRSCH
Дата25 сентября 2020
СохранностьXF
Цена
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Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2020
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Heritage - 23 января 2020
Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе Heritage - 23 января 2020
ПродавецHeritage
Дата23 января 2020
СохранностьXF45 NGC
Цена
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Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьVF
Цена
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Регенсбург 1 гульден 1809 B на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьXF
Цена
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