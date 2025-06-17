РегенсбургПериод:1809-1809 1809-1809
1 гульден 1809 года B (Регенсбург, Карл Теодор фон Дальберг)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРегенсбург
- ПериодКарл Теодор фон Дальберг
- Номинал1 гульден
- Год1809
- Монетный дворРегенсбург
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость регенсбургской монеты 1 гульден 1809 года со знаком B. Это серебряная монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 1495 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 900 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
1024 $
Цена в валюте аукциона 900 CHF
123
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